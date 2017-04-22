Manisa'daki Deprem

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 4,9 büyüklüğündeki depremde binaların hasar gördüğü Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı.



Sarsıntılardan en fazla etkilenen Mütevelli Mahallesi'nin sakinleriyle toplantıda bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Güvençer, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından kamu kurumları olarak hızlı şekilde harekete geçtiklerini, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.



Yapılarda da fazla hasar oluşmadığını kaydeden Güvençer, şunları dile getirdi:



"Mal kayıpları da eski köy evlerinde çatlaklar şeklinde. Vatandaşımız tabii ki çok korktu. AFAD olarak çadır taleplerini değerlendirdik ve çadır kurulumunu gerçekleştirdik. Mahallelerimizdeki hasar tespitlerimiz sürüyor. Selendi ilçesinde değişik mahallelerde hasar gören evler var. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Mütevelli Mahallesi'nde de 6 ağır, 3 orta ve 30 kadar hafif hasar gören evlerimiz var. Ayrıca Mütevelli İlkokulunda hafif hasar var, okulu kapattık.



Hemen yanındaki sağlam olan ortaokul binasıyla, ek ilkokul binasında Pazartesi'den itibaren öğretim devam edecek. Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrencileri öğrenim görecek."



"Söylentilere itibar etmeyin"



Güvençer, "Şu gün şu saatte deprem olacak." şeklindeki söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini anlattı.



"Sizlerden ricam, asılsız ihbarlara itibar etmeyin." diyen Güvençer, şunları kaydetti:



"Biri muziplik olarak bir şey ortaya atıyor, sonra kendisi de inanıp korkuyor. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemez. Depremi önlemenin en iyi yolu altyapının sağlam olması. Binalar sağlam olursa depremden korkulmaz. Depremi de erkenden belirleyecek bir ortam şimdiden bulunmuyor. Bilim adamları böyle küçük depremleri enerji boşalması olarak söylüyorlar.



Devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız."



Toplantıya Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



Daha sonra beraberindekilerle depremden etkilenen ilkokul, cami ile hasar gören binalarda incelemelerde bulunan Güvençer, evleri hasar gördüğü için sokakta kurulan çadırda kalan Ayşe ve eşi Doğan Yıldırım'ın sorunlarını dinledi.