Manisa'daki Deprem

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentte bugün meydana gelen depremlerde Selendi ilçesi Çamköy ve Karakozan Mahallesi ile Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde bazı ev ile camide hafif hasar oluştuğunu bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Güvençer, AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre Manisa'da bugün saat 16.09'da Selendi merkezli 4,9 büyüklüğünde, saat 17.12'de Manisa Şehzadeler merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.Depremlerin ardından yapılan ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı bulunmadığını kaydeden Güvençer, açıklamasında, "Selendi ilçesi Çamköy Mahallesi ve Karakozan Mahallesi ile Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde bazı evlerde ve camide hafif hasar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Meydana gelen deprem nedeniyle Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar derhal harekete geçerek çalışmalara başlamışlar ve deprem bölgesine AFAD ekipleri gönderilmiştir." bilgilerini paylaştı.