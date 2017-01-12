Manisa'daki Cinayet

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde geçen ay bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, 17 Aralık'ta Erol Dirbisoğlu'nun (41) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 8 kişi daha gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve G.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 zanlı serbest bırakıldı.



Tutuklanan M.Y. adlı kadının, bir yıl önce öldürülen 22 yaşındaki oğlu İ.Y'nin intikamını almak istediği, bunun için İ.D'nin babası Erol Dirbisoğlu'nu, 25 bin lira karşılığında tuttuğu kişilere öldürttüğü iddia edildi.



Şehzadeler ilçesi meyve ve sebze hali önünde 17 Aralık'ta Erol Dirbisoğlu'nun bıçakla öldürülmesi sonrasında gözaltına alınan E.G, Ö.D. ve U.Y. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.