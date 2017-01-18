Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yoğun sisin olduğu Manisa-Saruhanlı karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Gördes Kaymakamı ve Gördes Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akın Kaçar (37) yönetimindeki 35 AG 5585 plakalı otomobil, Mehmet İnci'nin kullandığı ve Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u taşıyan 45 AA 118 resmi plakalı makam aracına, makam otomobili 45 UD 1518 plakalı otomobile, otomobil ise 16 CY 51 plakalı tıra çarptı.



Zincirleme trafik kazasında kaymakam Bilgin, belediye başkanı Akyol ve sürücü İnci ile otomobil sürücüsü Kaçar yaralandı.



Yaralılardan Bilgin, Akyol ve İnci Manisa Devlet Hastanesi'ne sürücü Kaçar ise Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumları iyi olan yaralıların birkaç saat gözlem altında tutulacağı bilgisini verdi.