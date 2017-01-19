Manisa'da Yumurta Hırsızlığı

Manisa'nın Salihli ilçesinden çalınan 327 bin yumurta, İzmir'de terkedilmiş tırın dorsesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran A.T, Salihli ilçesinden İstanbul'a götürülmek üzere bir tıra yüklenen 327 bin yumurtanın yerine ulaşmadığı belirterek, şikayetçi oldu.



Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, plakası verilen tırın 11 Ocak'ta Gaziemir ilçesine geldiğini belirledi.



Çevreyi araştıran ekipler, boş bir araziye bırakılan tırın dorsesinde çalınan 327 bin yumurtayı buldu.



Şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdüren ekipler, yumurtaları ise sahibine teslim etti.