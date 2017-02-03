Manisa'da Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araçtaki 5 kişi kurtarıldı.



Köprübaşı ilçesinden Kütahya'nın Simav ilçesine gitmek için Türkmen Dağı Söğütçük mevkindeki yolu tercih edenler, kar nedeniyle mahsur kaldı.



Araçtakilerin ihbarı üzerine harekete geçen Demirci Belediyesi arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan 4 araçtaki 5 kişiyi kurtardı.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.



Ekiplerin yaklaşık bir metreyi bulan kar ve zorlu kış şartları altında çalıştığını dile getiren Selçuk, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.



Kurtarılanlardan Mehmet Kırca, yolda kar olduğunu bilmediklerini belirtti. Kırca, "Demirci Belediyesi arama kurtarma timini aradık, sağ olsunlar gelip kurtardılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.