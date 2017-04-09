Manisa'da Yerel Gazete 45. Yılını Kutladı
Manisa'da yayın hayatına devam eden Hür Işık Gazetesi, kuruluş yıl dönümünün 45. yılını düzenlediği tören ile kutladı.
Manisa'da yayın hayatına devam eden Hür Işık Gazetesi, kuruluş yıl dönümünün 45. yılını düzenlediği tören ile kutladı.
Kentteki bir otelde yapılan kutlamada gazetenin tanıtım filmi gösterimi ardından konuşan Hür Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Üzeyir Dindar, daha önce Manisa'da özellikle sağlık alanında çeşitli yatırımlarda bulunduğunu hatırlattı.
Dindar, "Bugün 45. yılını kutladığımız gazeteyi 1997 yılında ailemize kazandırdık. Basını asli görevlerinden olan doğru, dürüst, devletinin, milletinin yanında etik ve zamanında haberciliği kendimize misyon kabul ettik. Manisa'mıza Hür Işık ile ışık tutmaya, şehrimize, bölgemize, ülkemize değer katmaya çalıştık. Hali hazırda sadece Hür Işık'ın hizmeti olan ilçelerimize, köylerimize gönderdiğimiz gazetelerimizin hasretle, beklenen, yolu gözlenen bir gazete olduğunu gördükçe bütün zorluklara göğüs gerdik." diye konuştu.
Basının halkı bilgilendirmek açısından tarafsız ve doğru habercilik yaparak güçlü bir sinerji yarattığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise "Hür Işık Gazetesi Manisa'da hayırlı hizmetlere imza atıyor. 45. yılını tamamlayan yarım asra dayanan Manisa'nın hem siyasi hem toplumsal açıdan adeta hafızası niteliğinde bir basın var burada." diye konuştu.
Törende AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile geçmiş dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle de birer kutlama konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından Hür Işık Gazetesi'nin kuruluşunda ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi.
Kutlama etkinliğine Hür Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Üzeyir Dindar, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti geçmiş dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, Hür Işık Gazetesi çalışanları ve davetliler katıldı.