Manisa'da Vatandaşların Yol Tepkisi

Saruhanlı ilçesinde vatandaşlar yarım kalan köprü yapımı nedeniyle yollarında hendek oluşmasına tepki gösterdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki bulunan Dilek Mahallesi girişine yapılan köprü çalışmalarının bir süredir durması mahallelilerin tepkisine neden oldu. Yollarda oluşan hendek yüzünden mağdur olduklarını belirten mahalleliler, yolun bir an önce yapılmasını talep etti.



Dilek Mahallesi Muhtarı Durmuş Karakışla, gazetecilere yaptı açıklamada, çalışmanın tamamlanmaması nedeniyle burada yaşayan kişilerin sıkıntı yaşadığını söyledi.



Bir an önce yolun tamamlanması gerektiğini aktaran Karakaşlı, çalışma nedeniyle ana yola çıkmak için 4 kilometre daha fazla mesafe kat ettiklerini aktardı.



Hastaları ambulansa taşıyoruz



Mahalle sakini İhsan Akpınar ise 1 aydır çalışmanın yapılmasını beklediğini ifade ederek, "Hastamız olduğunda ambulans yolun karşısına gelip çizmelerle çamurun içinden naklediyoruz. Bütün çalışma sahamız burası başka yolumuz yok. Yetkililerin bu işe el atmasını bekliyoruz." dedi.



Kendi çabalarıyla tahta parçalarından yaptıkları köprüden geçmeye çalıştıklarını anlatan bir başka mahalle sakini Mehmet Özcan ise "Ambulans geldiği zaman hastayı sırtımıza alarak yolun karşısındaki ambulansa taşımak zorunda kalıyoruz. Şu an buranın girişi çıkışı yok. En kısa zamanda burayı faaliyete geçirsinler." şeklinde konuştu.