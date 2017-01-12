Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Salihli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda Y.D, U.G, A.Ç ve H.E.A gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramalarında 133 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D, A.Ç ve H.E.A çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlama" suçundan tutuklandı, U.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.