Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da, bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu, plakası açıklanmayan bir otomobili kent girişinde durdurdu.



İstanbul'dan gelen otomobilde dedektör polis köpeği "Narko"nun da yardımıyla yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş çanta içinde 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



Otomobildeki M.Ö. ve S.Z, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.