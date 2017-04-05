Manisa'da traktör ile tanker çarpıştı: 1 ölü



MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaşehir-Denizli yolu Mevlütlü Mevkiinde meydana geldi. Salihli istikametinden, Alaşehir istikametine gitmekte olan Ahmet B. yönetimindeki 20 F 8570 plakalı kalorifer yakıtı yüklü tanker ile çalıştığı tarladan, ikamet ettiği Torunlu Mahallesine gitmekte olan Şevki Demir yönetimindeki 45 RD 786 plakalı traktör çarpıştı. Kaza da 78 yaşındaki traktör sürücüsü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Şevki Demir'in cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken tanker sürücüsü Ahmet B.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BA-