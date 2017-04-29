Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara karayolu eski garaj mevkisinde, Melih Yıldırancan (23) idaresindeki 35 ACC 95 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerlemekte olan Volkan Çağla (25) yönetimindeki 35 KVP 48 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldırancan ve Rıfat Yıldırancan (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.