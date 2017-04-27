Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan Metin Göçmen idaresindeki 45 ZA 0722 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 HRJ 97 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, inşaat malzemesi satan dükkana girdi.



Olayda traktör sürücüsü ile kaldırımda yürüyen Hülya Şahin (52) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.