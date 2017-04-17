Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Manisa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-İstanbul karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza, saat 15.10 sıralarında İzmir-İstanbul karayolu üzerinde Şehzadeler ilçesi Güzelköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar istikametinden İzmir yönüne seyir eden İrem Ç. yönetimindeki 45 NK 172 plakalı otomobil, önündeki tırı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı yola geçti. Takla atan araç, karşı şeritte önce Aydın Y. yönetimindeki 35 RBT 38 plakalı hafif ticari araca, ardından Nurullah Y. idaresindeki 45 KA 348 plakalı otomobile ve daha sonra Ali D. yönetimindeki 45 GA 2449 plakalı otomobile çarptı. Kazada Aydın Y., Ali D., Nurullah Y., İrem Ç. ve Feryal T. yaralanırken, sürücü İrem Ç.'nin kullandığı araçta bulunan Ayşe Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Ayşe Ç.'nin sürücü İrem Ç.'nin annesi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralılar Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Görgü tanıkları, 45 NK 172 plakalı otomobil sürücüsü İrem Ç.'nin önündeki tıra çarpmamak için direksiyonu kırıp yolun karşı şeridine geçtiğini iddia etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir-İstanbul karayolu, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Kaza nedeniyle İzmir-İstanbul karayolunda uzun kuyruklar oluştu.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA