Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Eldeş (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Ramazan Eldeş yönetimindeki 45 TA 0481 plakalı traktör, Kahramanlar Mahallesi Hacıbekirler sokakta şarampole yuvarlandı.



Traktörün altında kalarak yaralanan sürücü Eldeş, 112 sağlık ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eldeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.