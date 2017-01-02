Manisa'da Trafik Kazaları 2 Yaralı

Salihli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Süleyman Çekin (55) yönetimindeki 45 V 7974 plakalı kömür yüklü tır, İzmir-Ankara karayolunun Durasıllı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



Kazada sürücü Çekin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Tırın devrilmesi sonucu yola dökülen yaklaşık 30 ton kömür nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre aksadı.



Yayaya kamyon çarptı



Salihli'deki diğer kazada ise 59 yaşındaki Semra Güler, İzmir-Ankara karayolunun Valeks Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu yaralandı.



Salihli'den Kula'ya giden Mehmet Ali Akkuş'un (45) kullandığı 42 ZD 379 plakalı kamyon, Valeks Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Güler'e (59) çarptı.



Kazada, ağır yaralanan Güler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.