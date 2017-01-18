Manisa'da Terör Örgütü Propagandasına 2 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Urganlı Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda F.A. (35) ve S.D'yi (21) terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.