Manisa'da Terör Operasyonu

Turgutlu ilçesinde PKK/KCK törer örgütüne yönelik operasyonda gözaltına 5 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, internette, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapıp, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 24 Aralık'ta gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkartılan Menduh D, Abdulvahap Ç, Maşallah T, Sabır G ve Ersin Y tutuklandı.