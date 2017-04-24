Manisa'da Tankerle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, E-96 karayolu Akhisar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Kula yönüne gitmekte olan Hakan A. (23) yönetimindeki 42 YE 649 plakalı tanker ile aynı yöne gitmekte olan Hüseyin Çetin (61) yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Çetin, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çetin'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - MANİSA