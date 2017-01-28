Manisa'da Sportmen Çiftlik

Salihli ilçesindeki Fenerbahçe taraftarı çiftlik sahibi, yeni doğan buzağılara futbolcular Robin Van Persie, Alex de Souza ile eski Fenerbahçeli milli masa tenisçisi Melek Hu'nun isimlerini verdi.



Durasıllı Mahallesi yakınlarında yaklaşık 30 yıldır büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İsmail Kılcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Almanya'dan ithal ettiği ve Ayşegül ismini verdiği simental cinsi ineğin biri dişi, ikisi erkek olmak üzere üçüz doğum yaptığını söyledi.



Çiftlikte daha önce ikiz doğumlara rastladıklarını ancak ilk defa üçüz bir doğum olduğunu kaydeden Kılcı, şöyle konuştu:



"Fanatik Fenerbahçe taraftarıyım. Özellikle Alex de Souza ve dünyaca ünlü transferimiz Van Persie biz taraftarların gönlünde taht kurdu. Bu nedenle erkek olan iki buzağıma futbolcularımızın ismini verdik. Dişi olan buzağımıza ise milli masa tenisçi olan Melek Hu adını verdik."



Üçüz doğumlarda ölüm oranının çok yüksek olduğunu belirten veteriner hekim İbrahim Yüce ise bu tür ırklarda üçüz doğum oranının dört binde bir olduğunu söyledi.



Yüce, "Bu tür doğumlar sonrası buzağıların hayatta kalabilmeleri de ender görülmektedir. 3 buzağının da sağlıklı ve normal ağırlıklarında olmaları sevindirici. Şu anda buzağılarımız anneleri tarafından besleniyor." dedi.