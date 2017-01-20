Manisa'da Sosyal Medya Operasyonu

Manisa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik yürütülen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa il ve ilçelerde sosyal medya hesapları takibe alınan şahıslara, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.C.H, B.Ç, L.E, A.A, B.T, M.K, Y.K. ve E.T. sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA