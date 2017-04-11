Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Akhisar ilçesinde Akhisar Kuyumcular Dernek Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu (60) Merkez Çarşı Kuyumcular mevkindeki işyeri önünde silahlı saldırıya uğradı.



Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzerinde bulunan işyeri önünde oturan Akhisar Kuyumcular Dernek Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Elindeki tabanca ile ateş eden saldırgan, Erdayıoğlu'na 7 el ateş ederek iki bacağından da vurdu.



Olayda seken mermilerden birisi de sokaktan geçen 14 yaşındaki Berkay Işık'ın bacağına isabet etti.



112 sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.