Manisa'da silahlı saldırı: 1 yaralı



MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kula'da bir kahvehanenin önünde oturan 28 yaşındaki Ali H.'ye, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı S.H. tarafından silahla ateş edildi. Saldırının gerçekleşme sebebi henüz belli olmaziken, olay yerinde 5 adet silah kovanı bulundu. Ali H.'yi yaralayan S.H ise Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kasık bölgesinden ağır yaralanan Ali H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Ali H., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.