Manisa'da Sanayi Bölgesi İçin Kamulaştırma Çalışması

Yunusemre ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme projesi için alınan kamulaştırma kararıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.



Emlakdere, Karaali ve Akgedik mahallelerindeki bazı araziler için alınan kararla ilgili arazi sahiplerinin katılımıyla düzenlenen açıklamaya, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de katıldı.



Kamulaştırma kararı için tebligatların ellerine yaklaşık bir ay önce geldiğini kaydeden Emlakdere Mahalle Muhtarı Kadir Kocabıyık, tekliflerin çok düşük bulunduğunu, bölgenin tarımsal sit olarak belirlenmesi yönünde çalışma bulunduğunu, kamulaştırma kararının durdurulması için hukuki süreç başlattıklarını kaydetti.



Milletvekili Biçer ise Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla istimlak çalışması yapılan arazinin aynı zamanda Valilik başkanlığındaki Toprak Koruma Kurulu tarafından tarımsal SİT içinde gösterildiğine dikkat çekti.



Konuyla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi verdiklerini belirten Biçer, kamulaştırmanın gerçekleşmesi durumunda mahallelinin elinden giden toprak kaybının nasıl giderileceğini sorduklarını sözlerine ekledi.