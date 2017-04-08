Manisa'da Romanlar Hem Coştu, Hem Coşturdu

8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Manisa Bölgesi Roman Aşiretleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Manisa'nın Salihli ilçesinde kutlandı. Salihli Kent Meydanı'ndaki kutlamalara katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sahneye çıkarak, Romanlarla karşılıklı oynadı.



Salihli Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Geleneksel Roman Şenliğinde, ilçedeki Romanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği parçalarla, hem coştu, hem de coşturdu. Etkinliğe katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Romanlarla birlikte sahneye çıkarak, oynayıp onların coşkusuna ortak oldu.



"Romanlar renkli yüzlerimizdir"



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver ile çok sayıda Roman vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, müziğin her türlüsünün Roman vatandaşlarla hayat bulduğunu söyledi. Başkan Kayda, "Roman kardeşlerimiz Salihli'nin en renkli yüzleridir. Biz sizler sayesinde neşeyi, dostluğu her şeyi öğreniyoruz. 8 Nisan Dünya Romanlar Gününüz kutlu olsun" dedi. - MANİSA