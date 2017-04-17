Manisa'da Referandum Sonrası 'Ekonomi' Vurgusu
MANİSA'da referandum sonuçlarını değerlendiren işadamları Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden kurtulmasını isterken siyasiler ise sonuçların vatana millete hayırlı olmasını diledi.
MANİSA'da referandum sonuçlarını değerlendiren işadamları Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden kurtulmasını isterken siyasiler ise sonuçların vatana millete hayırlı olmasını diledi.
Manisa'da, anayasa değişikliği referandum unda halkın yüzde 54.3'ü 'hayır', yüzde 45.6'sı 'evet' dedi. Referandumun ardından Türkiye'de ve Manisa'da ortaya çıkan tabloyu değerlendiren iş dünyası, halkın istikrarın devam etmesinden yana oy kullandığı görüşünde birleşti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, seçim sonucuna artı olarak bakmak gerektiğini dile getirerek, "Herhalde tersi sonuç çıksaydı dolar 5 Lira olurdu. İstikrarın devam etmesi önemli. Para istikrarlı yeri sever, güvenli yeri sever. Güvenin, istikrarın bozulmaması iş dünyası bakımından iyi olur. En azından sıkıntılı olmaz. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Sonuç inşallah ekonomiyi daha ileri götürecek" dedi. Ülkedeki yoğun seçim kampanyasının geride bırakıldığını kaydeden Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, "Bundan sonra herkes ekonomisine, işine gücüne bakmalı. Artık gözlerimiz seçimde değil geçimde. Nasıl projeler üretebiliriz onlara bakmak lazım. Ekonomi düzeldiğinde her şey düzeliyor" diye konuştu.
Sandıktan istikrar çıktığını belirten Manisa Organize Sanayı Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise, siyasi tartışmaların bırakılıp geleceğe bakılması yönünde çağrı yaptı. Türek, "Türkiye'yi daha hızlı ihya etmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Artık seçim bitti gerçek gündemimize dönmemiz lazım" dedi. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçire de evet ile hayır arasında oy farkının az olması nedeniyle "Halk 'Sana tapuyu veriyorum fakat ipotek koydum' dedi. Halkın teveccühüne saygı duyuyorum" yorumunu yaptı.
"DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"
Referandum sonuçlarını değerlendiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Türkiye'nin 17 Nisan sabahı yeni ve güçlü bir sabaha uyandığını ileri sürerek, şöyle dedi:
"Türkiye 16 Nisan gecesinden sonra artık yeni bir döneme, gücüne güç katacağı bir sürece girmiştir. Bundan sonra Türkiye mazlumların yanında daha güçlü bir ülke olarak duracak. Dünyada ve kendi bölgesinde daha güçlü bir söz sahibi olacak. Üzerimizde oynan şer odaklarına daha güçlü bir yumruk vuracak. Milletimizle birlikte daha çok büyüyerek, daha ileri seviyelere gideceğiz. Manisa'da beklediğimiz sonuç çıkmadı. Bunun değerlendirmesini de kendi içimizde yapacağız."
"MANİSA CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKTI"
CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, referandum a yüksek katılım sağlayan Manisa'da daha fazla 'hayır' oyu çıkmasının cumhuriyetine sahip çıktığının göstergesi olduğunu savundu. CHP'li Tokul, "Manisa cumhuriyete, demokrasiye, parlamenter sisteme bağlılığını ve duyarlılığını gösterdi. Manisa halkına teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu bir demokrasi yarışıydı. Artık taşkınlıklara yol vermeden herkes kendi içerisinde başarısını yaşamalı diye düşünüyoruz" dedi. AK Parti-MHP ittifakının Manisa'da işe yaramadığını savunan CHP'li Tokul, "Manisa'da oy oranlarına baktığımızda AK Parti ile MHP ittifakının olmadığını görüyoruz. Bu zaten belliydi. 1 Kasım seçim sonuçlarına göre değerlendirdiğimizde de AK Parti'nin oylarında gerileme var. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 48 oranında bir oyları vardı. Şu andaki 'Evet'lerin oranı yüzde 46. Demek ki AK Parti'yi tek başına olarak değerlendirsek yüzde 2'lik bir gerileme var" dedi.
Türkiye genelinde itirazların devam ettiğini ifade eden CHP'li Tokul, "Türkiye'de şuan için her şey bitmedi. İtirazlar devam ediyor. Genel Başkanımızın söylediği gibi hiçbir maç başladıktan sonra o maçın kuralları değişmez. YSK'nın verdiği kararı yanlış buluyoruz. Mühürlü oy pusulularının 'Evet' olarak kabul edilmesi yanlış bir olaydır. Manisa'da bizim de tespitlerimiz oldu. Bunları tutanak altına aldık. İlerleyen günlerde sonuçları daha net bir şekilde alacağız. YSK itirazları hukuk içerisinde değerlendirmeli" dedi.
"AK PARTİ-MHP ŞER İTTİFAKINI YENDİ"
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk ise referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Referandumda milletimiz tercihini 'Evet' olarak kullandı. Sonucun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sandık bize şunu gösterdi ki CHP, HDP ile FETÖ ile PKK ile aynı safta durmuştur. Ancak AK Parti ve MHP ittifakı bu şer ittifakını yendi. Ama maalesef Manisa'da istediğimiz sonuç çıkmadı. Bunun nedeni ise, AK Parti'nin çerisindeki FETÖ'cüler, bizim içerimizdeki kime hizmet ettiği belli olmayan kişiler yüzünden oldu. Önümüzdeki süreçte kendi içimizde bunun analizini yapacağız. Ondan sonra ona göre yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
- Manisa