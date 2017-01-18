Manisa'da PKK Propagandasına 5 Tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında polis, ilçede 24 Aralık 2016'da operasyon düzenledi. Facebook sayfasından PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle M.D., A.Ç., M.T., S.G. ile E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Manisa