Manisa'da PKK Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, Turgutlu'ya bağlı Urganlı Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda F.A. (35) ve S.D.'yi (21) terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel materyallerin de ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA