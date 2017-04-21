Manisa'da Peşpeşe 4.9'luk İki Deprem Korkuttu (5)

HASAR GÖREN CAMİ İBADETE KAPATILDI



Manisa'da meydana gelen depremde hasar gören Mütevelli Camii teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatıldı. Cami imamı Ertuğrul Ercan, deprem esnasında ikindi namazını kıldırdığını belirterek, "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık. Camlar patlayınca tereddüt yaşadık. Namazı tamamlayınca hemen cemaati dışarı çıkardım" dedi.



Camide meydana gelen hasar tespitinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.



