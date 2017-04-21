Manisa'da Peşpeşe 4.9'luk İki Deprem Korkuttu (4)

BACALAR YIKILDI, DEVARLARDA ÇATLAK OLUŞTU



Depremde Selendi İlçesi'ne bağlı Çamköy Mahallesi'nde ise bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerinin ise bacaları yıkıldı. Saruhanlı İlçesi'nin Mütevelli Mahallesi'nde ise bir caminin camları kırıldı. Cami tadilat yapılıncaya kadar geçici olarak ibadete kapatıldı.



Manisa'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar tahliye edildi. Öğrenciler ders bitimine bir saat kala evlerine gönderildi.



Manisa'nın Şehzadeler' ilçesindeki, sarsıntı anı bir ganyan bayiinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.



Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -



