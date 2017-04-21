Manisa'da Peşpeşe 4.9'luk İki Deprem Korkuttu (2)- Yeniden

MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde ve il merkezinde bir saat arayla meydana gelen, İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilen, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki iki deprem, korkuya neden oldu.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verdiği bilgile göre bugün ilk deprem saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü Manisa'nın Selendi İlçesi olan bu depremi, 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha izledi.



Her iki deprem de başta Manisa olmak üzere, İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dan hissedildi. İlk deprem yerin 8.8, ikinci deprem ise 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa Şehzadeler merkezli olan ikinci deprem, yüzeye daha yakın olduğu için daha şiddetli hissedildiği İzmir'de de korkuya yol açtı. Manisa ve İzmir'de yaşayanlar kendilerini bulundukları binalardan dışarı atarak bir süre bekledi.



İlk depremin ardından ikinci sarsıntıya kadar 14 deprem daha oldu. AFAD, Selendi ve Manisa merkezli iki büyük depremin arasında kalan 14 sarsıntının en küçüğünü 1, en büyüğünü ise 3 büyüklüğünde olarak açıkladı.



Manisa Valiliği ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kentte şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu.



- Manisa