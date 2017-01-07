Manisa'da Pazarcıların Soğuk Hava Çilesi

Manisa'yı gece saatlerinden itibaren etkisi altına alan karlı ve soğuk hava, Şehzadeler ilçesindeki pazarcı esnafı için ileye dönüştü. Sebze ve meyve kasalarıyla ısınmaya çalışan esnaf, kapalı pazaryeri yapılmasını istedi.



Manisa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı pazarcı esnafını da vurdu. Şehzadeler'in Alaybey halk pazarındaki esnaf, tıpkı müşterileri gibi kar yağışı ve soğuk havadan nasibini aldı. Tezgahlarının arkasında sabah saatlerinden akşam hava kararıncaya kadar mallarını satmaya çalışan pazarcı esnafı, gün boyu sebze ve meyve kasalarını yakarak ısınmaya çalıştı.



KAPALI PAZAR VURGUSU



Isınmaya çalışan esnaflardan Mehmet Neziriden, "Bu soğuk havada böyle ısınmaya çalışıyoruz. Bizim için kapalı pazaryeri olması gerekiyor. Her kış Manisa'nın durumu böyle. Soğuktan dolayı doğal olarak fiyatlarda da bir artış oldu. Ama Manisa üretim bölgesi olduğu için, diğer illere oranla daha az bir fiyat artışı yaşandı" dedi.



FİYATLAR ARTTI



Bir diğer pazarcı esnaflarından domates satıcısı Lokman Arslan ve marul satıcısı Recep Başar ise, kardan dolayı bütün sebze ve meyve fiyatlarında bir artış yaşandığını ve havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların tekrar düzeleceğini söyledi. Pazarda domatesin kilosu 2.50 lira, brokoli 5 lira, muz 3.50 lira, mandalina 75 kuruş, biber 5 lira, patates 2 lira, elma 1 lira, karnabahar 2 liradan, Marul da 1.5 liradansatılıyor.