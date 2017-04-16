Manisa'da Oylar Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

Anayasa değişikliği halk oylamasında Manisa'da oy verme işleminin sona ermesiyle sayımı tamamlanan oylar seçim kurullarına gelmeye başladı.



Anayasa değişikliği halk oylamasında tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklarda sayılan oylar mühürlenerek ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı. Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Seçim Kurullarında sandık başkanları tarafından getirilen oylar tutanakla teslim alınarak veri girişleri işlenirken, Manisa'da 1 milyon 29 bin 622 seçmenin 3 bin 197 sandıkta oy kullandığı öğrenildi. - MANİSA