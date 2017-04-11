Manisa'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Ergenekan Kavşağı'nda ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Çakır'a (13) çarptı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan sürücü Ahmet A, polis tarafından gözaltına alındı.