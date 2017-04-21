Manisa'da Otomobilin Çarptığı Çocuğun Ölmesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Görkem Çakır'a otomobille çarparak ölümüne sebep olan sürücü, İzmir'in Ödemiş ilçesinde tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı, sürücü Ahmet A'nın, 11 gün önce gerçekleşen kazanın ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.



Savcılığın itirazı sonucu İzmir'in Ödemiş ilçesinde yakalanan sürücünün, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.



Kaza



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 10 Nisan'da Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Ergenekon Kavşağı'nda ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Çakır'a (13) çarpmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.



Gözaltına alınan sürücü Ahmet A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.