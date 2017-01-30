Manisa'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Çökelek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gölmarmara yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Mehmet A. yönetimindeki 64 BH 258 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatmagül A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. - MANİSA