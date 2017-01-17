Manisa'da Otomobil Evin Bahçesine Devrildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil evin bahçesine devrildi.



Alınan bilgiye göre, E-96 Karayolu üzerinde Turgutlu'dan Manisa istikametine giden Esat Hato idaresindeki 05 EL 469 plakalı otomobil yolun ortasında duran köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.



Sürücü ve otomobilde bulunan Ümmühan Hato kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.