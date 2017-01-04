Manisa'da Okullar Arası Eskrim Müsabakaları Sona Erdi

Manisa Gençlik ve spor il Müdürlüğü'nün Gediz spor salonunda 8 okul ve 18 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada çocukların istekli ve arzulu olduğu görüldü.

Turnuvaya katılan 6 bayan 12 erkek sporcu birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye Okullar arası turnuvada mücadele edecek.

Dereceye giren sporcular ise şöyle. Genç Erkekler Kılıç -1 Melih Aksu -2 Ömer Faruk Erkek -3 Mert Demir – Ferhat Can Bilgiç -4 Engin Aşıklar

Genç Bayanlar Kılıç -1 Aylin Uzun -2 Sena Karakuzey -3 Nurselin Sarıçalı – Hilal Caner -4 Sevimnur Avcı

Genç Erkekler Flore – 1 Enver Tan Cengiz

Yıldız Erkekler Kılıç -1 İsmail Avcı -2 Sezer Özcan -3 Batuhan Yamur. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.

Manisa Eskrim İl Temsilcisi ve antrenör İpek İrem Ülkü sporcuların performansından memnun olduğunu ve öz verili bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Yıldızlarda 4 erkek sporcu gençlerde ise 12 sporcu ile mücadele ediyoruz. 1,5 yılda iyi bir yol kat ettiklerini ve çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.



