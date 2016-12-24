Manisa'da Muhtarlık Binasının Kundaklandığı İddiası

Şehzadeler ilçesindeki Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binasının kundaklandığı iddia edildi.



Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı Nevin Becerikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlık binasının benzin dökülerek yakılmak istendiğini ileri sürdü.



Becerikli, "Gece saat 03.00'te taksiciler beni aradı ve muhtarlık binasının yandığını söylediler. Hemen muhtarlık binasına geldik ve binanın benzin dökülerek yakıldığını gördük. Yangında Türk bayrakları da zarar gördü. Çok üzüldük. Ama korkmadık. Bu saldırganların yakalanmasını istiyoruz. Muhtarlığın her tarafına benzin dökülmüş ama sadece kapı kısmı tutuşmuş. Taksicileri görünce de hemen kaçmışlar. Emniyet güçlerimiz gerekeni yapacaktır." diye konuştu.



Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.