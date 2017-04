Manisa'da Mesir Macunu Festivali Başladı

UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık Manisa Mesir Macunu Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenleriyle başladı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna'dan gelen misafirler ve halk açılışa katıldı. Manisalılar, 477 yıllık geleneği sürdürmek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere akın etti. Festival kapsamında saraylı tahta bacaklar, canlı heykeller ve akrobatlar gösteriler yaptı. Vatandaşlar gösterileri, cep telefonlarıyla görüntüledi. Açılışta Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna halk dansları toplulukları ülkeleri de danslarını sergiledi.



Dans gösterilerinin ardından konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalin her geçen yıl güçlendiğini ve coşkunun arttığını belirterek, "Festivallerin şehirlerin tanıtımında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En önemlisi festivalin devamlılığı. Bizim 477 yıl süren bir festivalimiz var. İçinde tarihi, kültürü, sağlığı barındırıyor. Çok güzel bir mesir geleneğine sahibiz" dedi. Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ise neredeyse 5 asırlık olan geleneğin kent turizmini marka haline gelmesi ve ticaretine de katkı sağlaması açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, festivalin Manisa'yı diğer şehirlerden farklı kıldığını belirtip, "5 asırlık şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayan köklü festivali başlatıyoruz. Festival kapsamında birbirinden güzel ve eğlenceli gösteriler olacak. Şehrimizde yaklaşık 320 yabancı misafiri ağırlayacağız. Köklü festivali yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmak hepimizin görevidir. Şehrimizi en güzel şekilde tanıtarak bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de festivalin yaşatılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda 'Dünden bugüne Manisa fotoğrafları' sergisi açıldı. Açılışa katılanlar, Manisa'nın geçmiş dönemdeki fotoğraflarını ilgiyle inceledi. Bugün açılışı yapılan festival, 30 Nisan Sultan Camisi'nde mesir saçım töreninin ardından sona erecek.



MESİRİN TARİHÇESİ



Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan buyana on binlerce insan Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.



MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ



Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.



41 ÇEŞİT BAHARAT VAR



Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistancevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.



