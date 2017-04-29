Manisa'da Mesir Bereketi



Başkan Ergün'e Manisalılar büyük ilgi gösterdi.

Manisa'da Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında muazzam bir hareketlilik yaşanıyor. Kutlama ve gösterilerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen sokak gösterileriyle şehirde tam manasıyla festival havası yaşanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, eşi Şeyda Ergün ile birlikte sokak gösterilerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün'e şehir gezisinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra ve şube müdürleri eşlik etti.

Festivale Yeri Turist Akını

Şehir turuna Bülent Koşmaz Parkı'ndan başlayan Başkan Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte burada kurulu olan stantları gezdi. Vatandaşlarla selamlaşan ve alışveriş de yapan Başkan Ergün, esnafa hayırlı işler diledi. Şehre komşu illerden gelen vatandaşlar da Başkan Ergün ile hatıra fotoğrafı çektirdi, düzenlenen etkinlikler nedeniyle teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, Mesir Festivali'ne yabancı konukların yanı sıra yerli turistlerin de şehre akın ettiğini söyledi.

Başkan Ergün Geleneksel El Sanatları Sergisi'ni Gezdi

Bülent Koşmaz Parkı'nın ardından Tarzan Meydanı'ndaki etkinlikleri de ziyaret eden Başkan Ergün, yerel sanatçı konserini dinledi. Çocukların ve vatandaşların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Başkan Ergün, çocukları ayrıca harçlık vererek sevindirdi. Konseri dinledikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan 'Nur-i Ayn' Geleneksel El Sanatları Sergisi'ni de eşi Şeyda Ergün ile birlikte gezen Başkan Ergün, Suna Ongan ve öğrencilerinin hazırladığı 38 eseri ilgiyle inceledi.

Başkandan 'Ölürüm Türkiyem' Performansı

Sergi gezisinin ardından Ulupark'a geçen Başkan Ergün, sokak sanatçıları tarafından çalınan 'Türkiyem' adlı türküye eşlik etti. Vatandaşların ilgili bakışları arasında genç sanatçılarla birlikte 'Ölürüm Türkiyem' şarkısına eşlik eden Başkan Ergün, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesi Mehteri'nin Ulupark'ta verdiği konseri de izledi. Daha sonra Hakkı İplikçi Parkı'ndaki canlı heykel şovunu da takip eden Başkan Ergün, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Atatürk Kent Park'ta Saat Başı Hareket Var

Son olarak Atatürk Kent Parkı'ndaki gösterileri de izleyen Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün, burada çocuklarla da sohbet etme fırsatı buldu. Makedonya Halk Müziği Korosu'nun çalışmasını da izleyen Başkan Ergün, Balkan dernekleri yöneticileriyle de bir süre sohbet etti. Manisa'da Mesir Macunu Festivali'nin şehre güzel bir hareket kattığını belirten Başkan Ergün, yaşanan güzelliklerin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.