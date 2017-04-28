Manisa'da Kütahya'yı Furkan Aslan Temsil Edecek

Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi 12-A Sınıfı öğrencisi Furkan Aslan, 'Genç Hatipler Minber' Manisa'da düzenlenecek olan yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.



Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak,Manisa Şehzadeler Camisinde yapılacak Ege Bölgesi finalinde Kütahya'yı Furkan Aslan'ı, makamında ağırlayarak, yarışmada Kütahya ve Aslanapa ilçesi adına başarılar diledi.



Furkan Aslan, "Ege bölge yarışmasında öğretmenlerimden aldığım eğitimle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Dualarınızı bekliyorum" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA