Manisa'da Kış

Manisa'da yoğun kar yağışı nedeniyle 112 acil servis ekibinin ulaşamadığı hasta, 8x8 amfibik araç vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Spil Dağı eteğindeki Turgutalp Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Baş, solunum yetmezliği şikayetiyle 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.



Sağlık ekibi, yoğun kar yağışından dolayı söz konusu bölgeye ulaşamadı.



Bunun üzerine bir süre önce AFAD bünyesine alınan 8x8 amfibik araçtan yardım istendi.



Araç yardımıyla evden alınan Baş, Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.