Manisa'da Kiraz Pazarı Açıldı

Şehzadeler ilçesinde Ege bölgesinde en erken kiraz yetişen Sancaklıbozköy Mahallesinde ilçe Belediyesi tarafından yapılan kiraz pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik törende yaptığı konuşmada, Ege bölgesinin en güzeli olan Sancaklıbozköy kiraz pazarını halkın hizmetine sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu yıl inşallah artık sokak aralarında kahve köşelerine kiraz alım satımı yapılamayacak. Toplamda 138 dönüm üzerine yapılan pazarımız yaklaşık 4 milyon 384 bin lira ihale bedeli ile tamamlanmıştır. Ayrılan 3 bin 600 metrekarelik alan Türkiye'nin farklı illerinden gelen tüccarlarımızın kullanımına sunulacak. Kiraz pazarımızın içerisinde 60 dükkan olacak. Ayrıca 5 bin 400 metrekare alanda 142 ton çelik konstrüksiyon kullanarak üç kapalı pazar yeri yapıldı. Sancaklıbozköy kiraz pazarımızda 25 bin metrekare saha betonu, 10 bin metrekare parke taşı döşemesi, bin 856 metre çit, 1 mescit, 1 kafeterya, 1 idari bina ve tuvalet gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesisler mevcut."



Törende yapılan konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından pazarın açılış kurdelesi kesildi.



Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Recai Berber, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile kiraz tüccarları ve üreticiler katıldı.