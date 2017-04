Manisa'da kiraz bereketi



TÜRKİYE'de mevsimin ilk kirazını üreten Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 14 Nisan'da başlayan kiraz hasadı her geçen gün artan üretimle devam ediyor.



15 Nisan'da kilosu 250 Liradan, beş gün sonra da AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yaptığı açık arttırmada kilosu 170 liradan satılan kirazın fiyatı şimdilerde kalitesine göre 30 ile 40 lira seviyelerine geriledi. Şehzadeler İlçesinde toplam 760 bin kiraz ağacının bulunduğu bunun yarıya yakın kısmının da Sancaklıbozköy'de bulunduğu belirtilirken, mahallede 40 bin ton rekoltenin beklendiği açıklandı. Bu yıl kiraz üretimi öncesinde hava şartlarının çok iyi geçtiği, tohum tozlanmasının çok iyi olduğunu belirten üreticiler, rekoltenin iki misline çıkmasının fiyatları da indireceğini belirtti. Üreticiler kiraz toplama için işçi ücretlerinin 60-70 lira olduğu, bir kişinin günlerde günde ortalama 20 kilo kiraz topladığını da belirtti.



Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı Mahalleleri'nde 80 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan İlyas Coşkuner, bu yıl 15 Nisan itibariyle erkenci kiraz toplamasına başladıklarını belirterek Bu sene relkolte güzel. Şuan hasat devam ediyor. Fiyatlar yüksek gibi görünebiliyor ama ilerleyen günlerde makul seviyelere kadar gelecektir. Erkenci kirazların toplanmasını ardından ihraç edilecek kirazların toplanmasına da başlayacak. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz dedi.



15 Nisan'dan bu yana toplanan 'Burlent' cinsi kirazın raf ömrünün kısa olduğunu belirten üretici İlyas Coşkuner, 10 gün sonra çıkmaya başlayacak, Salihli ve Napolyon kirazlarının raf ömrünün daha uzun olduğunu belirtti. Coşkuner, bu üç cins kirazın ihracata yatkın olduğunu söyledi.



RUSYA PAZARININ AÇILMASINI BEKLİYORUZ



Bu sezon Sancaklıbozköy'de 40 bin ton rekolte beklendiğini belirten Coşkuner, şöyle devam etti



İnanıyorum ki fiyatlarında olması üreticiyi daha da sevindirecek. Geçen yıl ihraç edilen kirazın kilosu 15 TL civarlarındaydı. Bu senede 10 TL'nin altına düşmezse bizim için iyi olur. Kirazımız özellikle Rusya pazarına ihraç ediliyor. Dubai ve Avrupa pazarına da gidiyor. Rusya pazarının önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz.



DİĞER İLLERE DE GÖNDERİLİYOR



Sancaklıbozköy'de tüccarlık yapan Yılmaz Peksoy 10 senedir kiraz alım,satımı yaptığını belirterek 15 Nisan'da ilk kirazımız çıktı. İlk etapta



kirazın kilosu 30 ile 40 TL arasında değişti. Önümüzdeki günlerde kirazımızın satışının iyi olacağına inanıyoruz. Bu sene kirazda rekoltede fazlalık var. Bu rekoltenin üreticini yüzünü güldüreceğine inanıyorum. 30 ile 40 TL arasında olan kiraz fiyatları önümüzdeki haftalarda 6 TL'lere kadar düşebilir ve bu sabit olarak kalabilir. Kirazları İstanbul, Ankara ve Bursa hallerine gönderiyoruz dedi.



Sancaklıbozköy'de kiraz alım satımı yapan Mehmet Boz'da şu an üreticilerden günde ortalama 300-350 kilo kiraz aldıklarına dikkati çekip,



Bir hafta sonda kiraz bollaşır. Fiyatlar kirazın cinsine göre toptan 20 ile 40 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat düşebilir. Bizim beklentimiz 8 ile 10 TL arasında. Beklentimiz Rusya pazarının açık olması. En kısa zamanda Rusya pazarının da açılmasını bekliyoruz.dedi.