Manisa'da Kedi Kurtarma Operasyonu

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle ağaçtan indi. Ağaçtan indikten sonra etrafında toplanan kalabalıktan kaçan kedi bu sefer de girdiği mağazayı karıştırdı.



Manisa'nın en kalabalık noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çıktığı ağaçtan inemeyen kedi mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Meydanın hemen yanında bulunan yola araçlarını park eden itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen kedi kurtarma operasyonu başarısız olunca itfaiye görevlileri kediyi kendiliğinden inmesi için müdahale etti. Tırmandığı ağaçtan yavaş yavaş aşağıya inen kedi çevredeki kalabalıktan korkunca yakında bulunan bir giyim mağazasına kaçtı. Çevredekilerin ve mağazadaki görevlilerin yakalamaya çalıştığı kedi vitrinlerin üzerinde çıkarak fiyat etiketlerinin arasında dolaşmaya başladı. Bu sırada bazı müşteriler durumdan habersiz alışverişe devam ederken bazıları ise korkup dışarı çıktı. Herkesin yakalamak için seferber olduğu kedi mağazada izini kaybettirmeyi başardı.



Bir türlü bulunamayan kedinin kaçtığı tahmin ediliyor. - MANİSA