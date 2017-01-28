Manisa'da Karadeniz Rüzgarı Esti

Gerek hüzünlü, gerek hareketli Karadeniz ezgileriyle Manisalıları mest eden koro ve orkestra, konserin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Karadeniz Bölgesi'nin sevilen türküleri seslendirildi. Manisalıların beğeniyle izlediği konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da takip etti.

Manisalılar Unutulmaz Bir Gece Yaşadı

Sener Akıncı şefliğindeki koro ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nin sevilen türkülerinden "Sen Bu Yaylaları Yaylamazssun'u seslendirdi. Ardından "Maçka Yolları Taşlı", "Hemşin Yaylaları", "Tabanca Sapını", "Suda Pişmiş Mısırı", "Hekimoğlu" ve "Çarşambayı Sel Aldı" gibi Karadeniz insanının coşkun duygularını hissettiren türküleri de seslendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Hep Birlikte Horon Teptiler

Konserde, kimi zaman hüzünlü Karadeniz ezgileriyle duygulanan Manisalılar, kimi zamanda hareketli türkülerle de keyifli anlar yaşadı. Karadeniz bölgesinin yöresel sazları tulum ve kemençe eşliğinde söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik eden Manisalılar, Karadeniz ezgilerine kendilerini bırakarak hep birlikte horon teptiler. Yaklaşık iki saat süren konserde Manisalılar koro ve solo olarak seslendirilen türkülerle adeta müzik ziyafeti yaşadı.

Emeği Geçenleri Kutladı

Konserin sonunda sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, koro ve orkestrayı performansları nedeniyle tebrik ederek koro şefi Sener Akıncı'ya çiçek takdim etti. Düzenlenen konserde emeği geçenleri tebrik eden Genç," Seslendirilen birbirinden güzel parçalarla adeta Karadeniz'in hırçın dalgalarına, sarp yaylarına gittik. Bu gece Türk Halk Müziği Koromuz, Karadeniz ezgileriyle yüreğimize dokundular. Anadolu kültürünün tüm renkleriyle Manisalıları buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel geçeninin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerinde bulundu.