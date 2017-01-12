Manisa'da Kar Yağışı

Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı, ilçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde 1 metreye ulaştı.



Demirci Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 2 kar küreme, 3 tuzlama aracı ve 30 personel ile ana yol, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yaptı.



Yoğun kar yağışı ardından okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayıp kayak yaptı.



Demirci Karayolları ekipleri de kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü Demirci-Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştığı bildirildi.



Ekiplerin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürüttüğü belirtildi.