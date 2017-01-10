Manisa'da Kar Yağışı

Akhisar ilçesinde bir lokantanın saçağı yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü.



Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışının ardından Akhisar ilçesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.



Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçede, Orhan İlker Caddesi 21 sokakta bir lokantanın saçağı, birikmiş karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.



Meydana gelen olayda maddi hasar meydana geldi.