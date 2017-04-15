Manisa'da Kan Bağışı

Türk Kızılayı Manisa Kan Bağış İstasyonu Müdürü Dr. İsmet Nardal, kan bağışında yılın ilk 3 ayında hedefledikleri rakamın üstünde rakamlara ulaştıklarını söyledi.



Nardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan merkezinin 2002 yılı başında 3 hemşire ve 1 doktor kadrosuyla 3 bin 620 ünite kan bağışı toplayarak faaliyete geçtiğini hatırlattı.



Manisa'da kan bağış sayısının her geçen yıl attığına dikkati çeken Nardal, düzenledikleri çalışmalarla Manisalıları kan bağışı konusunda bilgilendirdiklerini aktardı.



Nardal, 5 ekibin her gün ilçeleri ve mahalleleri dolaşıp kan bağışının önemini ve faydalarını anlatarak insanlardan bağışçı olmalarını istediğini ifade ederek, bu sayede Manisa'da yüzde 1,5 olan kan verme oranını yüzde 5'in üzerine çıkardıklarını söyledi.



Nardal, şunları kaydetti:



"Genel Merkezimiz tarafından geçtiğimiz yıl Manisa için hedeflenen bağış miktarı 59 bin 850 ünite iken, Manisa olarak 61 bin 600 ünite kan bağışı almayı başardık. Yine bu yılın ilk 3 ayında Manisa için belirlenen hedef kan bağış miktarı 15 bin 300 ünite idi. Yaptığımız çalışmalarda ekiplerimiz hedeflenen rakamın üzerine çıkarak Manisalılardan 16 bin 43 ünite kan bağışı aldılar. Yılın ilk 3 ayında hedeflenen kan bağış miktarının üzerine çıktık. Manisalıları bu duyarlılıklarından ötürü tebrik ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.